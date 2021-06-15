شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة مشيدا بحكم مباراة فريقه مع بيراميدز: لم يظلمنا وربنا يكثر من أمثاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، بالحكم طارق مجدى، الذى أدار مباراة فريقه مع بيراميدز، ضمن لقاءات الجولة 26 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم، مؤكدا أنه (10/10) ولم يظلم فريقنا أو جامل فريق بيراميدز.

وكتب عامر، عبر حسابه على فيس بوك: "حكم المباراة اليوم 10/10، لم يظلمنا ولم يجامل بيراميدز، ربنا يكثر من أمثاله".





ونجح فريق سموحة، فى تحقيق فوز كبير أمام نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين بإستاد الدفاع الجوى فى إطار مواجهات الجولة 26 من الدورى الممتاز .

تمكن أحمد عبد القادر لاعب سموحة فى استغلال خطأ دفاعى لعلى جبر مدافع بيراميدز لينفرد بشريف إكرامى، حارس مرمى الفريق ويتمكن من مراوغته وإحراز الهدف الأول فى الدقيقة 3، وقبل نهاية الشوط الأول عزز مصطفى فتحى تقدم الفريق السكندرى بالهدف الثانى بعد هجمة مرتدة سريعة استغلها فتحى لإحراز الهدف الثانى، ويعود أحمد عبد القادر ليسجل هدف عالمى فى الدقيقة 52 ليعزز فوز فريقه بثلاث أهداف.

بهذه النتيجة يحتل سموحة المركز الثالث برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 16 مواجهة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً، فيما تراجع بيراميدز إلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة.