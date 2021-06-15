شكرا لقرائتكم خبر عن قد لا يعود لمستواه .. جراحة سيسية تهدد عودته لصفوف الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد ملف عودة الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندري للنادي الأبيض في الموسم الجديد، لنقطة الصفر، بعد خضوع اللاعب الإيفواري لعملية جراحية بالركبة، حيث ابتعد سيسيه عن مباريات زعيم الثغر خلال الفترة الأخيرة قبل توقف مسابقة الدورى بعد إصابته بشرخ بصابونة الركبة بحسب تقرير الجهاز الطبي للاتحاد السكندري.

ويرفض مسئولو نادي الزمالك الجراحة التي اجراها سيسيه جملة وتفصيلا حيث طلب النادي الأبيض التكفل بعلاج اللاعب في النادي خاصة أن بعد إصابته أصبح الموسم بالنسبة له منتهي ولن يشارك في أي مباريات أخري مع الاتحاد لكن فوجئ مسئولو الزمالك بخضوع اللاعب للجراحة؟

وجاءت الحالة الطبية لسيسيه في البداية بإجراء محاولات خضوع اللاعب للعلاج من خلال التدريبات التأهيلية بكوت ديفوار، إلا أن استمرار إصابة اللاعب أدى إلى خضوعه لتلك الجراحة تحت إشراف الدكتور أحمد رزق، ومن المقرر أن يغيب سيسيه عن الملاعب لفترة تصل إلى 3 أشهر.

ويخشي مسئولو الزمالك عدم عودة سيسيه للملاعب بنفس القوة مرة أخري بعد العملية الجراحية حيث كان الأفضل – من وجه نظر الجهاز الطبي للزمالك – عدم إجراء الجراحة وهو ما يهدد عودة اللاعب من جديد لصفوف القلعة البيضاء.