- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الثلاثاء 15 / 6 / 2021 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الثلاثاء 15 / 6 / 2021 مباريتان ضمن الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث التقى طلائع الجيش مع الإنتاج الحربى بينما أستضاف بيراميدز نظيرة سموحة .
سموحة يكتسح بيراميدز بثلاثية نظيفة ويصعد للمركز الثالث فى الدوري .. فيديو
نجح فريق سموحة في تحقيق فوز كبير أمام نظيره بيراميدز بثلاث أهداف نظيفة ، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز .
https://fb.watch/68L1BC6UFv/
طلائع الجيش يهزم الإنتاج الحربى 1/2
حقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره الإنتاج الحربى بنتيجة 1/2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .