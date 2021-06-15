شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الثلاثاء 15 / 6 / 2021 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الثلاثاء 15 / 6 / 2021 مباريتان ضمن الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث التقى طلائع الجيش مع الإنتاج الحربى بينما أستضاف بيراميدز نظيرة سموحة .

سموحة يكتسح بيراميدز بثلاثية نظيفة ويصعد للمركز الثالث فى الدوري .. فيديو

نجح فريق سموحة في تحقيق فوز كبير أمام نظيره بيراميدز بثلاث أهداف نظيفة ، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز .

https://fb.watch/68L1BC6UFv/

طلائع الجيش يهزم الإنتاج الحربى 1/2