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أهداف مباريات اليوم الثلاثاء 15 / 6 / 2021 بالدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الثلاثاء 15 / 6 / 2021 مباريتان ضمن الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث التقى طلائع الجيش مع الإنتاج الحربى بينما أستضاف بيراميدز نظيرة سموحة .

سموحة يكتسح بيراميدز بثلاثية نظيفة ويصعد للمركز الثالث فى الدوري .. فيديو

نجح  فريق سموحة في تحقيق فوز كبير أمام نظيره بيراميدز بثلاث أهداف نظيفة ، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز .

سموحة يكتسح بيراميدز بثلاثية نظيفة ويصعد للمركز الثالث فى الدوري .. فيديو

https://fb.watch/68L1BC6UFv/

طلائع الجيش يهزم الإنتاج الحربى 1/2

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره الإنتاج الحربى بنتيجة 1/2  في المباراة التي جمعت  الفريقين على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

طلائع الجيش يهزم الإنتاج الحربى 1/2
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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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