شكرا لقرائتكم خبر عن " الخواجة" أولى صفقات سموحة الصيفية لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة عن ضم مصطفى الخواجة لاعب أبو قير للاسمدة لمدة ثلاث مواسم فى صفقة انتقال حر، ويجيد اللاعب فى مركز وسط الملعب.

وأكد عامر أن الخواجة سيكون مفاجاة الدورى الموسم المقبل، ويسعى رئيس سموحة الى تدعيم الفريق بصفقات سوبر ولاعبين مميزين وبمقابل مادى قليل او انتقال حر وتكون اضافه قويه للفريق.

كما أعلن فرج عامر ان هناك مفاجات مدوية خلال الأيام القليلة القادمة ستكون بمثابة التدعيم القوى لصفوف سموحة، ويسعى فرج عامر الى تمديد عقد الثنائى مصطفى فتحى و أحمد عبد القادر على حالة التالق والمستوى الرائع الذى ظهر به الثنائى مع الفريق بالدورى.



صفقة سموحة

وحقق فريق سموحة فوز كبير أمام نظيره بيراميدز بثلاث أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز .

وتمكن أحمد عبد القادر لاعب سموحة في استغلال خطأ دفاعي لعلي جبر مدافع بيراميدز لينفرد بشريف اكرامي حارس مرمي الفريق ويتمكن من مرواغته واحراز الهدف الأول في الدقيقة 3 ، وقبل نهاية الشوط الأول عزز مصطفي فتحي تقدم الفريق السكندري بالهدف الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة استغلها مصطفي فتحي لإحراز الهدف الثاني ، ويعود أحمد عبد القادر ليسجل هدف عالمي في الدقيقة 52 ليعزز فوز فريقه بثلاث أهداف.

وبهذه النتيجة يحتل سموحة المركز الثالث برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

فيما تراجع بيراميدز إلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة.