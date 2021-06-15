شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 15/ 6/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء، الموافق 15/ 6/ 2021 العديد من الأخبار الهامة، جاء فى مقدمتها كارتيرون يوقع عقوبة على عبد الله جمعة، وباسم مرسي يطالب وسطاء بمعرفة موقف الزمالك من ضمه، وشيكابالا يتألق فى تدريبات الزمالك ويسجل هدفا على طريقة نهائى القرن.

كارتيرون: بن شرقى أكد جاهزيته لمواجهة أسوان وينضم لمعسكر الزمالك غدًا

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق سينضم للمعسكر المغلق المقرر له مساء الغد فور وصوله للقاهرة.

الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا غدًا استعدادا لأسوان.. وتدريبات خاصة للونش وعواد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الدخول في معسكر مغلق بعد خوض الفريق تدريباته غدا الأربعاء استعدادا لمباراة أسوان.

شيكابالا يتألق فى تدريبات الزمالك ويسجل هدفا على طريقة نهائى القرن

تألق محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق على هامش التدريبات مساء اليوم الثلاثاء، وسجل شيكابالا أكثر من هدف في التقسيمة، منها هدف على طريقته المعتادة وذلك بالمرور من اللاعبين من الناحية اليمنى ثم التسديد في المرمى، مثلما سجله فى شباك الأهلى من قبل فى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا ومن بعده فى لقاء الدورى.

مران الزمالك.. جلسة سريعة مع أحداد وفتوح يظهر وتدريب الحراس على الارتقاء

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق على هامش المران مساء اليوم الثلاثاء بملعب النادي من أجل الاطمئنان على حالته الطبية.

”الخليج 365” يكشف سر عقوبة كارتيرون ضد عبد الله جمعة بالزمالك

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، توقيع عقوبة على عبد الله جمعة لاعب الفريق، مؤكدا في تصريح خاص للموقع الرسمي للنادي أن العقوبة تأتي بسبب عدم الالتزام ببعض الأمور المتفق عليها مسبقا داخل الفريق.

مشاركة 12 ناشئا فى تدريبات الزمالك استعدادًا لأسوان

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم الثلاثاء ظهور 12 لاعبا من فرق قطاع الناشئين، حيث قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مشاركة اللاعبين في تدريبات الفريق الأول لمنحهم الخبرات.

باسم مرسي يطالب وسطاء بمعرفة موقف الزمالك من ضمه

طلب باسم مرسي مهاجم مصر المقاصة، من بعض الوسطاء المقربين له داخل نادي الزمالك، معرفة موقف النادي الأبيض من التعاقد معه والحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما تردد أسمه أكثر من مرة للعودة مرة أخري للقلعة البيضاء، بعد تألقه سواء مع المقاصة حاليا ومن قبلها ضمن صفوف الإنتاج الحربي.

قائمة مبدئية للراحلين عن الزمالك.. فى ماذا يفكر كارتيرون للموسم الجديد؟