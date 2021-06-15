شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 15 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 15 يونيو العديد من الأخبار الرياضية الهامة منها فوز سموحه على بيراميدز بثلاثية ، و الأهلي يصل تونس استعدادًا لمواجهة الترجي.

سموحة يكتسح بيراميدز بثلاثية نظيفة ويصعد للمركز الثالث فى الدوري .. فيديو

نجح فريق سموحة في تحقيق فوز كبير أمام نظيره بيراميدز بثلاث أهداف نظيفة ، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز .

احتفل محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر بعيد ميلاده الـ29 بمدينة دبى فى الإمارات، بصحبة عدد من أصدقائه، وذلك ضمن استغلال الراحة من التدريبات وقبل البدء فى الاستعداد للموسم الجديد.

شيكابالا يتألق فى تدريبات الزمالك ويسجل هدفا على طريقة نهائى القرن

تألق محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق على هامش التدريبات مساء اليوم الثلاثاء، وسجل شيكابالا أكثر من هدف في التقسيمة، منها هدف على طريقته المعتادة وذلك بالمرور من اللاعبين من الناحية اليمنى ثم التسديد في المرمى، مثلما سجله فى شباك الأهلى من قبل فى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا ومن بعده فى لقاء الدورى.

جمال حمزة لـ"الخليج 365" : نمت في فندق يوم خسارة الـ 6-1 واستسهال أوتوفيستر للمباراة سر الهزيمة

حل جمال حمزة، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، ضيفا علي ”الخليج 365”، لإجراء حوار صريح وساخن تضمن الحديث في كافة الملفات الشائكة.

المغالاة المادية تقف أمام عودة كريم هنداوى ليد الزمالك

يبدو أن مفاوضات عودة كريم هنداوى حارس مرمى منتخب اليد إلى صفوف الزمالك أصبحت فى مهب الريح بسبب مغالاة اللاعب فى القيمة المادية ، حيث يسعى مسئولو اللجنة المؤقتة للزمالك خلال الفترة الحالية إلى إنهاء مستحقات اللاعبين و التجديد للأساسيين قبل ضم أى صفقة أخرى بعد اتمام التعاقد مع سيف الدرع .

حسين الشحات يقترب من قيادة الجبهة اليمنى للأهلي أمام الترجي

اقترب حسين الشحات لاعب الأهلي من قيادة الجبهة اليمنى في مباراة فريقه ضد الترجي يوم السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لتعويض غياب محمد هاني الذي يعاني من الإصابة بشد في العضلة الأمامية منذ مباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي.

إلغاء معسكر حكام الـVARبسبب عدد الدقائق و الاعتراض على الاختيار

ألغى مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة ، معكسر الحكام الخاص بالـvar الذى كان مقررا انطلاقه خلال الأيام الماضية بسبب اعتراض عدد كبير من الحكام على اختيارات بعض الأسماء للتواجد في المعسكر دون البعض الآخر.

”الخليج 365” يكشف سر عقوبة كارتيرون ضد عبد الله جمعة بالزمالك

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، توقيع عقوبة على عبد الله جمعة لاعب الفريق، مؤكدا في تصريح خاص للموقع الرسمي للنادي أن العقوبة تأتي بسبب عدم الالتزام ببعض الأمور المتفق عليها مسبقا داخل الفريق.

باسم مرسي يطالب وسطاء بمعرفة موقف الزمالك من ضمه

طلب باسم مرسي مهاجم مصر المقاصة، من بعض الوسطاء المقربين له داخل نادي الزمالك، معرفة موقف النادي الأبيض من التعاقد معه والحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما تردد أسمه أكثر من مرة للعودة مرة أخري للقلعة البيضاء، بعد تألقه سواء مع المقاصة حاليا ومن قبلها ضمن صفوف الإنتاج الحربي.

الونش الاختيار الأول للمنتخب الاوليمبي على حساب حجازي فى مركز المدافع

يضع الجهاز الفني للمنتخب مصر الأوليمبي ، محمود حمدي الونش لاعب الزمالك ، الإختيار الأول لقائمة تدعيم الدفاع ، استعدادًا للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021 في يوليو المقبل ، بينما يأتي أحمد حجازي المحترف باتحاد جدة السعودي كأختيار ثاني.

6 ملايين دولار قيمة عرض العين الإماراتي المرفوض لشراء ديانج من الأهلى

علم الخليج 365 أن إدارة النادي الأهلي تلقت عرضاً رسمياً من العين الإماراتي لشراء المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق مقابل 6 ملايين دولار أي ما يعادل 90 مليون جنيه، في الوقت الذي عرضت أيضاً إدارة العين على الأهلي استعارة اللاعب لمدة موسم حال عدم وجود رغبة من الأهلي في بيع اللاعب حالياً.