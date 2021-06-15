شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم الإنتاج الحربى 1/2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره الإنتاج الحربى بنتيجة 1/2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاءت أهداف طلائع الجيش عن طريق كل من ناصر منسى ومحمد بازوكا بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقتين 10 و 13 بينما جاء هدف تقليص الفارق للانتاج عن طريق محمد طارق أبو العز في الدقيقة 63 .

وبهذه النتيجة يحتل فريق طلائع الجيش المركز السادس بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 34 نقطة بينما يحتل فريق الإنتاج الحربى المركز الاخير برصيد 14 نقطة .

وجاء تشكيل الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى كالتالى :

في حراسة المرمى .. أحمد بوسكا

في خط الدفاع .. أحمد على ، محمد عبد الفتاح ، محمد بازوكا ، على فتحى

في خط الوسط .. علاء سلامة ، محمد سوسته ، محمد الشبينى ، محمد رمضان

في الهجوم .. محمد طلعت ، محمود رجب

بينما جاء تشكيل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى يضم كل من في حراسة المرمى .. محمد بسام

في خط الدفاع .. على الفيل ، أحمد علاء ، محمد ناصف ، حسن مجدى

في خط الوسط .. إسلام محارب ، عمرو السيسى ، مهند لاشين ، أحمد سمير

في الهجوم .. ناصر منسى ، عمرو جمال