تهديد العميد.. أسطورة الكويت يلحق بأحمد حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نجح بدر المطوع أسطورة كرة القدم الكويتية في اللحاق بالنجم المصري أحمد حسن في عدد المباريات الدولية بعد ظهوره في مباراة منتخب بلاده أمام تايوان في تصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا.

أحمد حسن خاض 184 مباراة دولية قبل أن يظهر بقميص المنتخب المصري للمرة الأخيرة قبل 9 سنوات بعد مسيرة حافلة مع بطل إفريقيا التاريخي.

لكن المطوع عادل رقم أحمد حسن وسجل الظهور رقم 184 مع المنتخب، ليصبح في حاجة إلى مباراة واحدة إضافية ليزيح النجم المصري من على الصدارة.

المطوع هو الهداف التاريخي لكرة القدم الكويتية، ونجح في استغلال غياب سيرجيو راموس عن اللعب الدولي ليطارد أحمد حسن بمفرده.

وكان راموس قد توقف رصيده عند 180 مباراة دولية قبل أن يخرج من حسابات لويس إنريكي مدرب إسبانيا، في خبر جيد لأحمد حسن، قبل أن يلحق به المطوع.