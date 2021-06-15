الخليج 365 يكشف.. إدارة الزمالك تطلب حضور وكيل بنشرقي للقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

كشفت مصادر مطلعة، أن إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب طلبت من وكيل الدولي المغربي أشرف بنشرقي الحضور إلى القاهرة من أجل عقد اجتماع هام.

وكان الموقع الرسمي لنادي الزمالك قد أكد اليوم أن الدولي المغربي سيصل إلى القاهرة مساء يوم الأربعاء قادمًا من المغرب بعد أن فرغ من المشاركة رفقة أسود أطلس في المباريات الودية.

وأكدت مصادر مطلعة من خلال تصريحات لمصراوي أن اللاعب سوف يصل إلى القاهرة رفقة رشيد بنشرقي وهو شقيقه وقائم بأعمال اللاعب بالإضافة إلى وكيله - ليس كريم بلق - من أجل الاجتماع ومقابلة رئيس النادي حسين لبيب.

ولم تكشف المصادر عن الغرض الذي طلبت من أجله إدارة الزمالك حضور وكيل أعمال اللاعب.

وكانت قناة نادي الزمالك قد أشارت في وقت سابق الى أن إدارة النادي سوف تعمل على تجديد تعاقد أشرف بنشرقي مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكان الزمالك قد نجح في التعاقد مع الدولي المغربي في شهر يوليو عام 2019 بعقد لمدة 3 سنوات ينتهي في يوليو 2022.

وتمكن الجناح المغربي بحسب موقع ترانسفير ماركيت من 27 هدفًا مع الزمالك كما صنع 15 هدفًا في 69 مباراة خاضها مع فريق القلعة البيضاء.