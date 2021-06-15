"بعد ثنائية بيراميدز".. لاعب سموحة يتحدث عن عودته للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أحمد عبدالقادر، لاعب سموحة المعار من صفوف النادي الأهلي، أنه لا يشغل باله بمسألة العودة للأهلي الموسم المقبل من عدمها، مشيراً الى أنه يركز في عمله فقط.

وسجل عبدالقادر ثنائية في انتصار سموحة 3-0 أمام بيراميدز بمباراة الجولة الـ26 لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد عبدالقادر في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" "أشكر جميع اللاعبين، قدموا أداء جبار أمام بيراميدز، نعاني من نقص خاصة في خط الدفاع ونجحنا في الخروج بشباك نظيفة".

وتابع "نجحت في استغلال خطأ علي جبر في البداية، أن تسجل مبكراً هذا يفتح لك المباراة، سجلنا الثاني والثالث باستغلال الهجمات المرتدة".

وأضاف "من المهم عندما تكون في منطقة الجزاء أن تتحلى بالهدوء لكي تسجل، كان هناك توفيق من الله في الهدف الثاني بعدما اتخذت القرار السليم".

واستمر "شعرت أنني سأكون بعيداً في الأهلي ولن يكون لي دور مؤثر لهذا خرجت للإعارة، أعتقد أنه قرار صائب".

واختتم "لا اشغل بالي بالعودة من عدمها حالياً، أركز في عملي بشكل كبير، وفي نهاية الموسم نرى ما سيحدث وما سيكتبه الله لي".