مباراة الأزمة تنتهي.. سيراليون تتأهل إلى أمم أفريقيا بفوز على بنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق منتخب سيراليون فوزًا على نظيره البنيني بهدف نظيف، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأخيرة من المجموعة 12 للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

المباراة أقيمت مساء الثلاثاء في العاصمة الغينية، كوناكري، بعد سلسلة من التأجيلات والاتهامات المتبادلة بين مسؤولي الفريقين خلال الأشهر الماضية.

وتفوق منتخب سيراليون بهدف سجله كاي كامارا من ركلة جزاء في الدقيقة 19 من الشوط الأول للمواجهة.

ورفع منتخب سيراليون رصيده إلى سبع نقاط متساويًا مع بنين في وصافة ترتيب المجموعة، خلف نيجيريا المتصدر بـ14 نقطة، وأمام ليسوتو متذيل الترتيب.

وتأهل منتخب سيراليون لكأس أمم أفريقيا في الكاميرون بفارق الأهداف عن بنين، في ظل تساويهما في المواجهات المباشرة بعد فوز كل فريق بهدف نظيف في المباراتين اللتين جمعتا بينهما.

اللقاء كان مقررًا إقامته خلال شهر مارس الماضي، إلا أنه تعذر خوضه بسبب الإعلان عن حالات إصابة ستة لاعبين من منتخب بنين بفيروس كورونا.

ورد المنتخب البنيني وقتها عبر بيان رسمي، اتهم خلاله مسؤولي سيراليون بالتلاعب بنتيجة فحص الكشف عن إصابات كورونا، ليضطر الاتحاد الأفريقي "كاف" لتأجيل اللقاء.

وحدد كاف مساء أمس، الإثنين، موعدًا لإقامة المواجهة، إلا أنه قرر تأجيلها مرة أخرى لمدة 24 ساعة بسبب وجود لغط حول وجود 12 إصابة بفيروس كورونا في صفوف سيراليون.

وأعلن منتخب سيراليون في بيان رسمي عدم صحة ما ذُكر حول وجود مصابين بكورونا في صفوفه، ليكشف عن تلقيه خطابًا من كاف بفيد بسلبية جميع عينات لاعبيه، لتقام المواجة مساء اليوم.