بالفيديو.. تفاصيل اقتحام مشجع لمباراة ألمانيا وفرنسا "بالباراشوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

شهدت مباراة منتخبا ألمانيا وفرنسا في بطولة يورو 2020، اقتحام أحد المشجعين لملعب المباراة مستخدماً "باراشوت"، قبل انطلاق اللقاء.

قبل انطلاق المباراة، تفاجئت الجماهير المتواجدة في ملعب "أليانز أرينا" بنزول أحد الأشخاص طائرًا نحو أرضية الملعب مستخدمًا باراشوت، ليسقط على أرضية الملعب وسط ذهول الجميع، قبل أن يتوجه عدد من اللاعبين ورجال الأمن ناحيته لمحاولة اخراجه من الملعب.

وكانت منظمة "Greenpeace" الداعمة للبيئة، أعلنت رسمياً عن إطلاق باراشوت على ملعب "أليانز أرينا" قبل بداية مباراة ألمانيا وفرنسا في يورو 2020.

وتهدف الحملة في المقام الأول للحد من استعمال الوقود الأحفوري كمصدر أساسي للطاقة لتأثيره على البيئة.