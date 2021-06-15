طلائع الجيش يهزم الإنتاج الحربي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

نجح طلائع الجيش في تحقيق انتصاراً هاماً أمام الإنتاج الحربي، ليزيد من معاناة الأخير في مسابقة الدوري.

وحقق طلائع الجيش الفوز 2-1 أمام الإنتاج الحربي في مباراة الجولة الـ26 لمسابقة الدوري الموسم الحالي.

ورفع طلائع الجيش رصيده للنقطة رقم 34 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 14 نقطة في المركز الأخير.

وسجل محمد بازوكا هدفاً لطلائع الجيش بالخطأ في مرماه في الدقيقة 10، وأضاف ناصر منسي الهدف الثاني في الدقيقة 13، وقلص محمد طارق النتيجة للإنتاج في الدقيقة 63.