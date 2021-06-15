بالفيديو.. شاهد ثنائية عبدالقادر الرائعة في شباك بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اقتحم أحمد حمدي عبدالقادر، لاعب سموحة والمعار من صفوف الأهلي صراع هدافي الدوري الممتاز بعد ثنائية في بيراميدز.

وسجل عبدالقادر ثنائية في انتصار سموحة 3-0 أمام بيراميدز بمباراة الجولة الـ26 لمسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز عبدالقادر هدفاً مبكراً مستغلاً خطأ علي جبر مدافع بيراميدز، وانطلق وراوغ شريف إكرامي حارس بيراميدز وسدد الكرة في الشباك.

وفي شوط المباراة الثاني، سدد عبدالقادر كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء، معلناً الهدف الثاني لبيراميدز.

ورفع أحمد حمدي عبدالقادر، رصيد لـ7 أهداف، ليقتحم سباق هدافي الدوري الموسم الحالي، والذي يتصدره كلا من أشرف بنشرقي لاعب الزمالك، وأحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا برصيد 12 هدفاً.