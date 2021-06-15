مسؤول كاف يعلن.. قرعة أمم إفريقيا قد تقام في أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف فيرون موسينجو أومبا الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تحديد موعد قريب لإقامة قرعة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تأجلت إلى يناير 2022 في الكاميرون.

وفي حديث لوسائل الإعلام نقلته "كيك 442" أشار الأمين العام إلى أن القرعة ستجرى في أغسطس المُقبل، لتكون النسخة الثانية في التاريخ التي تضم 24 منتخباً.

وكانت القرعة قد تأجلت بعد أن حُدد لها موعداً في يونيو الماضي، ولم يتم تحديد الموعد الرسمي القادم حتى الآن.

وقال فيرون :"نعمل على تحديد موعد لقرعة أمم إفريقيا في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس القادم"، مُشيراً إلى أن العمل يجري حالياً في "كاف" على ذلك.

يُذكر أن بطولة أمم إفريقيا 2019 قد تم سحب تنظيمها من الكاميرون وإسناد الملف إلى مصر، وهو الأمر الذي أشار عبد المنعم شطة المسئول السابق في "كاف" إلى إمكانية تكراره بعد تأجيل قرعة البطولة المقبلة.