سموحة يُسقط بيراميدز بثلاثية في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

ساهم تألق الثنائي أحمد حمدي عبدالقادر، ومصطفى فتحي، في فوز كبير لفريق سموحة على حساب بيراميدز في الدوري.

وحقق سموحة الفوز 3-0 أمام بيراميدز في مباراة الجولة الـ26 لمسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي.

ورفع سموحة رصيده لـ40 نقطة في المركز الثالث بترتيب جدول المسابقة متساوياً مع المصري البورسعيدي بنفس الرصيد.

وتجمد رصيد بيراميدز عند 34 نقطة في المركز السادس، من 22 مباراة.

وافتتح أحمد حمدي عبدالقادر أهداف المباراة في الدقيقة 3 من أحداث المباراة، مستغلاً خطأ فادح من علي جبر مدافع بيراميدز، لينطلق ويراوغ شريف إكرامي ويحرز الهدف.

وجاء الهدف الثاني لسموحة عن طريق مصطفى فتحي في الدقيقة 45 من أحداث المباراة، وأضاف أحمد حمدي عبدالقادر الهدف الثالث في الدقيقة 52.

وشهدت المباراة طرد عبدالله بكري لاعب بيراميدز في الدقيقة 79، وطرد خالد عبدالفتاح لاعب سموحة بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الوقت بدل الضائع.