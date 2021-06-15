ماهي المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا والدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022؟

المنامة - ياسر ابراهيم - عرفت المنتخبات المتأهلة إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022 وكذلك أسماء الفرق المتأهلة إلى كأس آسيا.



وبعد الكثير من المنافسة اتضحت صورة المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا 2023 والدور الحاسم من تصفيات كأس العالم (الدور الثالث) بالنسبة للقارة الآسيوية.



ما هو نظام التأهل إلى كأس آسيا والتصفيات النهائية؟



وبعد أن كانت اليابان أولى المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا جاء الدور على سوريا وقطر وأستراليا وكوريا الجنوبية، لكن الحسابات كانت مختلفة بالنسبة للفرق المتأهلة إلى الدور الحاسم المؤهل إلى كأس العالم 2022 نظراً لتأهل قطر مسبقاً للمونديال باعتبارها صاحبة الأرض.



وبعد أن تأهل 12 منتخباً إلى الدور الحاسم سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين على أن يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة وأن يلعب الملحق الآسيوي صاحب المركز الثالث من كل مجموعة.



نظام التأهل إلى كأس آسيا والتصفيات النهائية



وترقب عشاق الكرة في القارة الآسيوية التعرف على 12 فريقاً وصلوا إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم (باستثناء قطر) إذ صعد أبطال سبع مجموعات بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني بعدما ضمنت قطر صدارة مجموعتها الخامسة.



وفيما يتعلق بصدارة كل مجموعة فتم حسمها بناءً على نتائج جميع مياريات المجموعة دون شطب النتائج مع أصحاب المركز الأخير علماً أن القاعدة تشير إلى الفصل بفارق الأهداف كمعيار أول بين أي فريقين قد يتعادلا بالنقاط وليس المواجهات المباشرة.



وتم اختيار أفضل خمسة منتخبات لينضموا إلى أصحاب الصدارة من المنتخبات المتأهلة إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم بعد شطب نتائج كل فريق يحتل المركز الثاني مع صاحب المركز الأخير من كل مجموعة.



واعتمد معيار الفصل بين أصحاب المركز الثاني بناء على عدد النقاط (بعد شطب النتائج مع صاحب المركز الأخير في كل مجموعة) ومن ثم فارق الأهداف في حال التعادل بالنقاط ومن ثم عدد الأهداف المسجلة.



المنتخبات المتأهلة إلى الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم

المجموعة

أبطال المجموعات

أفضل خمسة منتخبات في المركز الثاني

الأولى

سوريا

الصين

الثانية

أستراليا

الثالثة

إيران

العراق

الرابعة

السعودية

الخامسة

قطر (لكنها لن تلعب في الدور الحاسم)

عمان

السادسة

اليابان

السابعة

الإمارات

فيتنام

الثامنة

كوريا الجنوبية

لبنان



المصدر: بي إن سبورت