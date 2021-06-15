شكرا لقرائتكم خبر عن صور وصول بعثة الأهلى إلى تونس لمواجهة الترجى فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى،عبر فيس بوك، صور وصول بعثة الفريق برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادى، إلى مطار قرطاج الدولى فى تونس، بعد رحلة طيران استغرقت 3 ساعات ونصف، وذلك استعدادا لمواجهة فريق الترجى التونسى فى السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادى العقربى برادس، فى ذهاب مباريات نصف نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا.



محمود الخطيب

وأعلن الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، قائمة اللاعبين استعداداً للسفر إلى تونس، التى جاءت كالتالى: "محمد الشناوى، محمود وحيد، أحمد رمضان بيكهام، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حمدى فتحى، محمود كهربا، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، على لطفى، عمرو السولية، صلاح محسن، محمد مجدى أفشة، سعد سمير، على معلول، ناصر ماهر، أكرم توفيق، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر، جونيور أجايى ومصطفى شوبير".



بعثة الأهلى

ومن المقرر أن ينضم إلى بعثة الفريق فى تونس الثلاثي؛ على معلول وأليو ديانج والتر بواليا، بعد انتهاء ارتباطاتهم الدولية مع منتخبات بلادهم.































