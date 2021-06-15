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شكرا لقرائتكم خبر عن صور وصول بعثة الأهلى إلى تونس لمواجهة الترجى فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى،عبر فيس بوك، صور وصول بعثة الفريق برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادى، إلى مطار قرطاج الدولى فى تونس، بعد رحلة طيران استغرقت 3 ساعات ونصف، وذلك استعدادا لمواجهة فريق الترجى التونسى فى السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادى العقربى برادس، فى ذهاب مباريات نصف نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا.
محمود الخطيب
وأعلن الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، قائمة اللاعبين استعداداً للسفر إلى تونس، التى جاءت كالتالى: "محمد الشناوى، محمود وحيد، أحمد رمضان بيكهام، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حمدى فتحى، محمود كهربا، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، على لطفى، عمرو السولية، صلاح محسن، محمد مجدى أفشة، سعد سمير، على معلول، ناصر ماهر، أكرم توفيق، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر، جونيور أجايى ومصطفى شوبير".
بعثة الأهلى
ومن المقرر أن ينضم إلى بعثة الفريق فى تونس الثلاثي؛ على معلول وأليو ديانج والتر بواليا، بعد انتهاء ارتباطاتهم الدولية مع منتخبات بلادهم.