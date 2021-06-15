شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع فني فى الاتحاد السكندري مع ثلاثي المنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري على عقد اجتماع فني مع ثلاثي المنتخب الأولمبي عمار حمدي وفوزي الحناوي ومحمد صبحي، لتحفيزهم للمباريات المقبلة التي يدخلها زعيم الثغر بتحديات كبيرة.

وقال حسام حسن المدير الفني للاعبين الثلاثة: "الفترة المقبلة هي أهم فترة في حياتكم، التألق في المباريات التي تنتظرنا هي السبيل الوحيد لمشاركتهم في القائمة النهائي للأولمبياد مع شوقي غريب".

وحذر العميد ثلاثي المنتخب الأولمبي من التراخي في التدريبات في الفترة المقبلة بعد اقترابهم بشكل كبير من القائمة النهائية لشباب الفراعنة الذي يستعد للسفر إلى طوكيو الشهر المقبل للمشاركة في الأولمبياد.

ويعقد حسام حسن محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الاتحاد السكندري، في مران اليوم، الثلاثاء، قبل 48 ساعة من مواجهة المقاصة، المقرر لها الخميس المقبل، في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.ويشرح العميد للاعبيه بالفيديو نقاط القوة والضعف في المنافس الفيومي، تمهيدا لاستغلال المعنويات الكبيرة التي يعيشها النادي بعد الفوز في أخر مباراة قبل التوقف على أسوان بهدفين دون رد، وبعد الاتفاق على التجديد للاتحاد السكندري.

ومن المنتظر أن يختتم الاتحاد تدريبات غدا الأربعاء، لمواجهة المقاصة، ويأمل العميد في استغلال الصحوة ومصالحة الجماهير العريضة، واللحاق بركب المنافسة على مقعد بالمربع الذهبي.