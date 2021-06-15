شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 15 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 15 / 6 / 2021، حيث شهدت القلعة الحمراء بعض ألأخبار الهامة منه سفر البعثة لتونس لخوص مباراة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت أبرز أخبار الأهلي اليوم كالتالي:

الأهلي يخاطب وزير الشباب والرياضة والجبلاية لحضور جماهيره نصف نهائي إفريقيا

أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيه مساندة مؤسسات الدولة الداعمة لكل الأندية التي تمثل مصر في كافة المحافل الدولية للموافقة على حضور جماهيرى لمباراة العودة أمام الترجي التونسي في نصف نهائي بطولة إفريقيا المقرر لها يوم السبت 26 يونيه الجاري

بعثة الأهلي تصل إلى تونس لمواجهة الترجي

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، إلى مطار قرطاج بتونس بعد رحلة طيران استغرقت ٣ ساعات ونصف.

بالأرقام.. محمد شريف يكتسح الغانى خالد عبدالباسط قبل مواجهة الأهلى والترجى