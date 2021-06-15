شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 15 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 15 / 6 / 2021، حيث شهدت القلعة الحمراء بعض ألأخبار الهامة منه سفر البعثة لتونس لخوص مباراة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وجاءت أبرز أخبار الأهلي اليوم كالتالي:
الأهلي يخاطب وزير الشباب والرياضة والجبلاية لحضور جماهيره نصف نهائي إفريقيا
أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيه مساندة مؤسسات الدولة الداعمة لكل الأندية التي تمثل مصر في كافة المحافل الدولية للموافقة على حضور جماهيرى لمباراة العودة أمام الترجي التونسي في نصف نهائي بطولة إفريقيا المقرر لها يوم السبت 26 يونيه الجاري
بعثة الأهلي تصل إلى تونس لمواجهة الترجي
وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، إلى مطار قرطاج بتونس بعد رحلة طيران استغرقت ٣ ساعات ونصف.
بالأرقام.. محمد شريف يكتسح الغانى خالد عبدالباسط قبل مواجهة الأهلى والترجى
نشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أفريقيا التابع للاتحاد الأفريقي مقارنة بين محمد شريف مهاجم النادي الأهلى، والغانى خالد عبد الباسط مهاجم الترجي التونسى قبل موقعة نصف النهائي التى تجمع الأهلى والترجى السبت المقبل.
الطويلة يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لشراء كريم فؤاد
كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع ناديه لشراء خدمات كريم فؤاد لاعب الفريق والمعار لصفوف نادي إنبي، من أجل تدعيم الجبهة اليمنى للأهلي في الموسم المقبل، باعتبار أن لاعب النجوم هو الخيار الأول لدى الأهلي لتدعيم صفوفه.
حسين الشحات يقترب من قيادة الجبهة اليمنى للأهلي أمام الترجي
اقترب حسين الشحات لاعب الأهلي من قيادة الجبهة اليمنى في مباراة فريقه ضد الترجي يوم السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لتعويض غياب محمد هاني الذي يعاني من الإصابة بشد في العضلة الأمامية منذ مباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي.
شاهد لحظات مغادرة بعثة الأهلى القاهرة لمواجهة الترجى فى تونس
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى مطار تونس الدولي، وذلك لمواجهة فريق الترجي التونسي في السادسة من مساء السبت القادم.
العاشرة فى الجزيرة..محمد هانى يدعم الأهلى فى رحلة تونس
كشف محمد هانى لاعب فريق الأهلى أنه كان ايتمنى ان يتواجد مع لاعلى الفريق فى تونس لمواجهة الترجى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا بالمباراة المقرر لها السبت المقبل بذهاب نصف نهائى دورى الأبطال
علم الخليج 365 أن إدارة النادي الأهلي تلقت عرضاً رسمياً من العين الإماراتي لشراء المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق مقابل 6 ملايين دولار أي ما يعادل 90 مليون جنيه، في الوقت الذي عرضت أيضاً إدارة العين على الأهلي استعارة اللاعب لمدة موسم حال عدم وجود رغبة من الأهلي في بيع اللاعب حالياً.