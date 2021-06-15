شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يكتسح بيراميدز بثلاثية نظيفة ويصعد للمركز الثالث فى الدوري .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سموحة في تحقيق فوز كبير أمام نظيره بيراميدز بثلاث أهداف نظيفة ، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز .

وتمكن أحمد عبد القادر لاعب سموحة في استغلال خطأ دفاعي لعلي جبر مدافع بيراميدز لينفرد بشريف اكرامي حارس مرمي الفريق ويتمكن من مرواغته واحراز الهدف الأول في الدقيقة 3 ، وقبل نهاية الشوط الأول عزز مصطفي فتحي تقدم الفريق السكندري بالهدف الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة استغلها مصطفي فتحي لإحراز الهدف الثاني ، ويعود أحمد عبد القادر ليسجل هدف عالمي في الدقيقة 52 ليعزز فوز فريقه بثلاث أهداف.

وحاول بيراميدز للعودة إلي المباراة مع بداية الشوط الثاني، من خلال التغيرات التي أجراها الارجنتيني رودلفو أروابارينا بالدفع بعبد الله السعيد وإبراهيم عادل بدلاً من اسلام عيسي وإبراهيم حسن ، بالإضافة إلى خروج رمضان صبحي وعلي جبر في الدقيقة 60 والدفع بمحمد فاروق وأسامة جلال ، كما حصل عبد الله بكري مدافع بيراميدز علي الكارت الأحمر في الدقيقة 79 بعد منع مهاجم سموحة من الانفراد بشريف اكرامي ، وتعاطف القائم مع بيراميدز ويحرم سموحة من الهدف الرابع بعد تسديدة قوية لمصطفي فتحي من ركلة حرة مباشرة ، وفي الدقيقة 86 منع شريف اكرامي تسجيل الهدف الرابع في فريقه بعد التصدي لانفراد لمصطفي فتحي .

وبهذه النتيجة يحتل سموحة المركز الثالث برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

فيما تراجع بيراميدز إلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: عبد الله بكري - علي جبر - محمد حمدي - عمر جابر

خط الوسط: إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة

خط الهجوم: محمود وادي

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - طارق طه - أسامة جلال - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمد الجباس - إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود عبد القادر.

وجاء تشكيل سموحة ..

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم، محمود عزت، خالد عبدالفتاح، أحمد حمدي

الوسط: أحمد حمص، محمد حليمو، محمد كناريا، أحمد عبدالقادر

الهجوم: عبدالكبير الوادي، مصطفى فتحي، ديريك نسيبامبي