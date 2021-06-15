اخبار الرياضه

فرج عامر يتهكم على رمضان صبحي في مباراة سموحة وبيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يتهكم على رمضان صبحي في مباراة سموحة وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهكم فرج عامر رئيس نادي سموحه على رمضان صبحي خلال مباراة بيراميدز و سموحه التي تجمع الفريقين حاليا وتشهد تقدم الفريق السكندري بثلاثية نظيفة ، وعلق فرج عامر على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي قائلاً : رمضان صبحي فكرة إنه صاحب الملعب".

نجح أحمد عبد القادر لاعب سموحة في تسجيل الهدف الثالث لفريقه أمام  نادي بيراميدز في الدقيقة 52 بطريقة رائعة ، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز ، لتصبح النتيجة 3 أهداف نظيفة لسموحة .


 

 

 

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: عبد الله بكري - علي جبر - محمد حمدي - عمر جابر

خط الوسط: إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة

خط الهجوم: محمود وادي.

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - طارق طه - أسامة جلال - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمد الجباس - إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود عبد القادر.

وجاء تشكيل سموحة :

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم، محمود عزت، خالد عبدالفتاح، أحمد حمدي

الوسط: أحمد حمص، محمد حليمو، محمد كناريا، أحمد عبدالقادر

الهجوم: عبدالكبير الوادي، مصطفى فتحي، ديريك نسيبامبي

 

يحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة.

ويحتل سموحة المركز الرابع برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا