شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: بن شرقى أكد جاهزيته لمواجهة أسوان وينضم لمعسكر الزمالك غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق سينضم للمعسكر المغلق المقرر له مساء الغد فور وصوله للقاهرة.

وأضاف كارتيرون في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك: "تواصلت مع بن شرقي في الساعات الأخيرة، واللاعب أكد جاهزيته الفنية لمباراة أسوان المحدد لها الخميس "، وتابع المدرب الفرنسي: "الجهاز الفني استقر على أن ينضم بن شرقي للمعسكر فور وصوله للقاهرة مساء الغد الأربعاء".

وشدد كارتيرون على تاكده من حالة اللاعب الفنية والطبية الجيدة من خلال حديثه معه، كما أنه كان على تواصل مستمر معه خلال فترة تواجده مع منتخب بلاده المغرب.