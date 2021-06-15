- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. محمد شريف يكتسح الغانى خالد عبدالباسط قبل مواجهة الأهلى والترجى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أفريقيا التابع للاتحاد الأفريقي مقارنة بين محمد شريف مهاجم النادي الأهلى، والغانى خالد عبد الباسط مهاجم الترجي التونسى قبل موقعة نصف النهائي التى تجمع الأهلى والترجى السبت المقبل.
وكتب الحساب الرسمي لدوري الأبطال عبر موقع "تويتر": "محمد شريف وخالد عبد الباسط.. من سيكون الأفضل بمواجهة الترجي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؟".
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة اللاعبين استعداداً للسفر إلى تونس وجاءت، كالتالي:
محمد الشناوي، ومحمود وحيد، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمود كهربا، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلى لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة، وسعد سمير، وعلي معلول، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي، ومصطفى شوبير.
ومن المقرر أن ينضم إلى بعثة الفريق في تونس الثلاثي؛ علي معلول وأليو ديانج والتر بواليا، بعد انتهاء ارتباطاتهم الدولية مع منتخبات بلادهم.