شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. محمد شريف يكتسح الغانى خالد عبدالباسط قبل مواجهة الأهلى والترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أفريقيا التابع للاتحاد الأفريقي مقارنة بين محمد شريف مهاجم النادي الأهلى، والغانى خالد عبد الباسط مهاجم الترجي التونسى قبل موقعة نصف النهائي التى تجمع الأهلى والترجى السبت المقبل.

وكتب الحساب الرسمي لدوري الأبطال عبر موقع "تويتر": "محمد شريف وخالد عبد الباسط.. من سيكون الأفضل بمواجهة الترجي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؟".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة اللاعبين استعداداً للسفر إلى تونس وجاءت، كالتالي:

محمد الشناوي، ومحمود وحيد، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمود كهربا، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلى لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة، وسعد سمير، وعلي معلول، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي، ومصطفى شوبير.

ومن المقرر أن ينضم إلى بعثة الفريق في تونس الثلاثي؛ علي معلول وأليو ديانج والتر بواليا، بعد انتهاء ارتباطاتهم الدولية مع منتخبات بلادهم.