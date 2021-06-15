الامارات | بالصور.. جمهور الامارات على الوعد في مدرجات زعبيل

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. جمهور الامارات على الوعد في مدرجات زعبيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر جمهور الامارات بكثافة وحسب النسبة المعتمدة في مدرجات ملعب الوصل في زعبيل وسط دبي، لتشجيع المنتخب خلال خوضه مباراته الحاسمة أمام فيتنام الثلاثاء في ختام التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

والتقطت عدسة الزميل المصور أسامة ابوغانم مجموعة من الصور للجمهور وهو يحتفل بالفوز والاهداف التي سجلها وقادته للتأهل الى الدور الثالث والاخير من تصفيات اسيا المؤهلة الى كاس العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news