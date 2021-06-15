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الامارات | بالصور.. جمهور الامارات على الوعد في مدرجات زعبيل

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دبي-الامارات اليوم. 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر جمهور الامارات بكثافة وحسب النسبة المعتمدة في مدرجات ملعب الوصل في زعبيل وسط دبي، لتشجيع المنتخب خلال خوضه مباراته الحاسمة أمام فيتنام الثلاثاء في ختام التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.
والتقطت عدسة الزميل المصور أسامة ابوغانم مجموعة من الصور للجمهور وهو يحتفل بالفوز والاهداف التي سجلها وقادته للتأهل الى الدور الثالث والاخير من تصفيات اسيا المؤهلة الى كاس العالم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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