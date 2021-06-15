الامارات | رونالدو يصبح أفضل هدّاف في النهائيات أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يصبح أفضل هدّاف في النهائيات أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل هدّاف في نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم بعدما سجل هدفيه العاشر والحادي عشر في الفوز 3-صفر على المجر في بودابست الثلاثاء ضمن افتتاح منافسات المجموعة السادسة، متجاوزًا الفرنسي ميشال بلاتيني (9).

وبات رونالدو أيضًا أول لاعب في التاريخ يشارك في خمس نسخ من البطولة القارية، سجل خلالها جميعها ليتفوق على بلاتيني الذي سجل أهدافه التسعة في نسخة العام 1984 في فرنسا.

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