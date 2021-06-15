شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقود البرتغال للفوز على المجر .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تمكن منتخب البرتغال من هزيمة منافسه المجر بثلاثة أهداف دون رد، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

أظهر حامل اللقب تفوق على مستوى الأداء خلال أحداث الشوطين ولكن لم تسفر المحاولات في الشوط الأول عن تسجيل أهداف خاصة بعدما أضاع جوتا ورونالدو فرصة التقدم في الدقائق 3 و42.

وواصل المنتخب البرتغالي سيطرته في الشوط الثاني حتى جاء هدف التقدم في الدقيقة 84 عن طريق اللاعب جيرييو، ثم وسع زميله كريستيانو رونالدو الفارق بهدف ثاني في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 92.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد البرتغال إلى 3 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة، منتظراً مواجهة فرنسا وألمانيا بعد قليل.