شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر غداً استعداداً لمواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الدخول في معسكر مغلق بعد خوض الفريق تدريباته غدا الأربعاء استعدادا لمباراة أسوان.

ويخوض الفريق الأبيض تدريباته عصر غداً " الاربعاء" على أن يدخل بعدها الفريق معسكر مغلقا استعدادا لمباراة أسوان المقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص محمد عواد حارس مرمى الفريق على خوض تدريبات منفردة بعد انتهاء التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الثلاثاء بملعب النادي، وقام عواد بتنفيذ جزء تدريبي بالتصدي للكرات الثابتة من محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أشرف روقا لاعبي الفريق