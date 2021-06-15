شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد اتصالات بيراميدز ويتمسك باللعب للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجاهل كريم فؤاد، لاعب فريق النجوم و المعار فى الموسم الحالي لصفوف نادي انبي لمدة موسم، الاتصالات التى تلقاها من مسؤولى نادي بيراميدز الذىن اعلنوا رغبتهم فى التعاقد مع اللاعب لتديعم مركز الظهير الايمن، حيث رفض اللاعب العروض التى تلقاها مؤخرا و تمسك بارتداء قميص النادي الأهلي بالرغم من ان العرض المالي لنادى بيراميدز اكبر من الذى عرضه مسؤولى النادي الأهلي

وعلمت " المصري اليوم " أن كريم فؤاد وقع على مستند يُفيد برغبته فى اللعب للأهلى، وسلمه لمحمد الطويلة رئيس ناديه، وذلك بعد دخول الأهلي وبيراميدز فى مفاوضات لضمه بجانب وصول أكثر من عرض أوروبى للحصول على خدماته

كما أن هناك جلسة خلال الأسبوع الجارى بين إدارتى الأهلى والنجوم لإنهاء صفقة كريم فؤاد فى ظل عرض الأهلى شرائه مقابل 10 ملايين جنيه، فى الوقت الذى ترغب إدارة النجوم فى الحصول على 17 مليون جنيه، ومن المقرر أن تشهد الجلسة تقارب وجهات النظر بين الطرفيين.