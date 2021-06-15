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المحلة يضم 22 لاعباً استعداداً لمواجهة الاسماعيلي فى الدروي

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة قائمة الفريق التي سوف تتوجه الى الإسماعيلية لخوض مواجهة الاسماعيلى ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز وجاءت القائمة تتضم 22 لاعبا وهم : محمود رضا و عمرو شعبان وجلال العقده و فتحى مبروك و محمد سامى و محمد فتح الله و محمد عبدالقادر و يحيى حامد و محمود علاء و أحمد الندرى و أحمد عادل و معتز محب و بسام ماهر و أشرف السيد و محمد غلوش و أحمد حسن و أحمد الشيخ و خالد الاخميمى وعبده يحيى و هشام بلحة و إسلام فؤاد و محمود صلاح .

ويستعد غزل المحلة لمباراة الإسماعيلي المقرر لها 17 من الشهر الجاري، وذلك من خلال إقامة عدد من الوديات لتجهيز اللاعبين والبدلاء للمباراة التي سيسعى خلالها أبناء غزل المحلة لتحقيق الثلاث نقاط، من أجل إيقاف نزيف الخسائر المتتالية منذ خمس مباريات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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