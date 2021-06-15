شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يعلن جاهزية ثلاثي الفريق لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى الترجي التونسي ، جاهزية ثلاثي الفريق حارس المرمي، معز بن شريفية ومحمد علي بن رمضان وعبد القادر بدران، للمشاركة مع الفريق في معسكر، طبرقة، استعدادا لمواجهة الأهلي السبت المقبل، ونشر الحساب الرسمي لفريق الترجى عبر توتير تغريدة تفيد بدخول نادي الترجي معسكراً تدريبياً في مدينة "طبرقة" استعداداً لمواجهة الترجي.

يأتى ذلك فى الوقت الذى، كشفت وسائل الاعلام ا فى تونس عن موافقة السلطات التونسيه على حضور الجماهير فى مباراة الاهلي و الترجي، المقرر لها يوم السبت المقبل على ارض ملعب ستاد رادس ضمن مباريات الذهاب للدور قبل النهائي لبطولة دورى ابطال افريقيا ، وجاء ذلك بناء على طلب من ادارة نادى الترجي ، لمؤازرة الفريق فى المواجهة الافريقية المرتقبة، ووفقا لوسائل الاعلام فان العدد الذى سمحت بيه السلطات التونسية هو 5 الآف مشجع