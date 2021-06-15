شكرا لقرائتكم خبر عن موسميانى يرفض التعاقد مع كيجان دوللي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الجنوب افريقي، بيتسو موسميانى، المدير الفنى للفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي، التعاقد مع كيجان دوللي ، لاعب مونبليه الفرنسي، وصن داونز السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالرغم من ان اللاعب لن يكلف خزينة النادي سوي راتيه فقط ، خاصة وان الموسم الحالي هو الاخير للاعب فى الدورى الفرنسي، بعدما انتهى عقده مع مونبليله

ورغم إعجاب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بقدرات دوللي خاصة وأنه اشرف على تدريبه عندما كان دوللي لاعباً في صن داونز وكان موسيماني مديراً فنياً لنفس النادي، إلا أنه تحفظ على عدم إتمام الصفقة، و طلب التفكير فى التعاقد مع لاعبي آخرين على راسهم سيرينو لاعب صن داونز الجنوب افريقي وسفيان رحيمي جناح الرجاء المغربي، ياتى ذلك فى اطار الخطة الموضوعه من جانب لجنة التخطيط و الجهاز الفنى لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين متميزين على المستوى الفنى و البدني