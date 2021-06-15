شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد لـ«رونالدو» مع بداية مباراة المجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال موهبته المفضلة في تسجيل الأرقام القياسية وذلك بمجرد انطلاق مواجهة المجر ببطولة يورو 2020.

ويواجه منتخب البرتغال نظيره المجر في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

ويخوض كريستيانو رونالدو المباراة رقم 39 مع منتخب بلاده في المسابقات القارية «كأس العالم واليورو» محطماً رقم الألماني باستيان شفاينشتايجر صاحب الـ38 لقاء.

كما أصبح رونالدو

أول لاعب في تاريخ الكرة الأوروبية يشارك في 5 نسخ متتالية من بطولة اليورو، حيث يتواجد منذ نسخة 2004.

وتتواجد البرتغال في المجموعة السادسة النارية التي تضم فرنسا «بطل العالم» وألمانيا التي تمتلك العديد من العناصر المميزة، بالإضافة إلى المجر.