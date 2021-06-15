الهداف التاريخي يواجه خيبة أمل جديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي اسما بارزا للغاية، حينما يتعلق الأمر بالنجوم الذين حصدوا البطولات المختلفة مع أنديتهم، بينما عانوا مع منتخبات بلادهم.

ولم ينجح زالاتان إبراهيموفيتش في الفوز بأي شيء مع المنتخب السويدي، كما أن جورج وايا أفضل لاعب في العالم سابقا خرج خالي الوفاض مع منتخب بلاده ليبيريا، كما لم يتوج بيير إيمريك أوباميانج بأي لقب مع المنتخب الجابوني.

ويواجه النجم العالمي ليفاندوفسكي، خطر الخروج المبكر مرة أخرى مع منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا 2020، وذلك عقب الخسارة 1 / 2 أمام سلوفاكيا في أولى مباريات الفريق بالبطولة.

وفاز ليفاندوفسكي (32 عاما) بالثلاثية مع بايرن ميونخ العام الماضي، كما أصبح هدافا للدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، وفي الموسم المنتهي حطم رقما قياسيا عمره 50 عاما بعدما سجل 41 هدفا في موسم واحد في بوندسليجا.

ويعتبر ليفاندوفسكي الهداف التاريخي للمنتخب البولندي، بتسجيله 66 هدفا في 120 مباراة دولية خاضها، لكنه لم يقدم الكثير للفريق في البطولات الكبيرة، حيث سجل هدفين في 12 مباراة.

وبدا ليفاندوفسكي تائها على أرضية ملعب سانت بطرسبرج أمس الأول، ولم تظهر خطورته إلا قبل نهاية الشوط الأول بقليل حينما تحكم في تمريرة تلقاها بشكل جيد لكنه فشل في استثمار ذلك.

وتعرض ليفاندوفسكي لانتقادات عديدة، حيث ذكرت صحيفة (جازيتا فيبورتشا) البولندية أمس أن اللاعب كان من ضمن نقاط الضعف في الفريق.

قد لا يكون لدى ليفاندوفسكي لاعبون في نفس مستواه في منتخب بلاده، كما هو الحال في بايرن ميونخ، وقد تشارك النجم البولندي المصير ذاته مع إبراهيموفيتش وآخرين لا يتواجدون في منتخب به نجوم كبار مثل البرازيل والأرجنتين وفرنسا وإسبانيا وألمانيا.

كما أنه لم يساعده أيضا غياب اثنين من اللاعبين المهمين في الهجوم مثل أركاديوش ميليك وكريستوف بياتيك، حيث غاب الثنائي عن البطولة بسبب الإصابة.

ويتعرض المنتخب البولندي لضغوطات في الوقت الحالي قبل مواجهة منتخب إسبانيا، المرشح لتصدر المجموعة، وذلك يوم الجمعة المقبل، قبل أن يخوض مباراته الأخيرة أمام السويد يوم الأربعاء.