ليفركوزن يتعاقد مع زيدان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن باير ليفركوزن الألماني أمس تعاقده مع اللاعب الدنماركي الشاب زيدان سيرتدمير (16 عاما). وأوضح ليفركوزن أنه ضم اللاعب من نادي نوردشيلاند الدنماركي بعقد يستمر حتى 2024. وأضاف النادي أنه من المفترض أن يشارك سيرتدمير في البداية ضمن فريق تحت 19 عاما، على أن يتدرب بعدها مع الفريق الأول قبل المشاركة معه على أعلى المستويات. وقد أنهى باير ليفركوزن الموسم الماضي في المركز السادس بدوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليجا).

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