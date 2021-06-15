شكرا لقرائتكم خبر إريكسن يظهر مبتسما من داخل المستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد لاعب وسط منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن أنه في حالة جيدة، موجها الشكر لكل الدعم الذي تلقاه عقب انهياره خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا في مستهل لقاءات المنتخبين في كأس أمم أوروبا لكرة القدم الحالية (يورو 2020).

ونشر إريكسن صورة له عبر تطبيق تبادل الصور «انستقرام»، وذلك للمرة الأولى منذ حادثة يوم السبت الماضي، حيث ظهر في الصورة مبتسما ومشيرا بإبهامه، وذلك في غرفته في مستشفى بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وقال إريكسن «شكرا جزيلا لكم وعلى رسائلكم الجميلة وتحياتكم من جميع أنحاء العالم، هذا يعني الكثير لي ولعائلتي. أنا بخير، في ظل تلك الظروف ما زال علي أن أخضع للمزيد من الفحوصات في المستشفى، لكنني أشعر بأنني في حالة جيدة».

وانهار إريكسن على أرض الملعب قبل نهاية الشوط الأول من مباراة الدنمارك وفنلندا يوم السبت الماضي، حيث عانى من أزمة قلبية، ليتم إنعاشه على أرض الملعب قبل أن ينقل للمستشفى حيث يتعافى حاليا.

وقال إريكسن «الآن سأشجع زملائي بالمنتخب في المباريات المقبلة، العبوا من أجل الدنمارك بأكملها».

وسيواجه المنتخب الدنماركي، نظيره البلجيكي متصدر التصنيف العالمي في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، قبل أن يواجه المنتخب الروسي في آخر مبارياته بدور المجموعات.

وخسرت الدنمارك أمام فنلندا 0/ 1 بعد استئناف المباراة عقب ساعتين من حادث انهيار إريكسن.