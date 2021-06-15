ليفربول يمدد عقد أدريان

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وكان من المفترض أن ينتهي عقد أدريان، ومدته عامان، هذا الصيف، لكن ليفربول مدد التعاقد دون أن يكشف عن فترة العقد.
وقد انضم أدريان إلى ليفربول في صيف 2019، في صفقة انتقال حر قادما من ويستهام، ليكون حارسا احتياطيا خلف حارس المرمى الأساسي أليسون.
وشارك أدريان في 24 مباراة مع ليفربول في كل المسابقات.
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