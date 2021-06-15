مباريات أمم أوروبا اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتواصل مباريات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في 11 مدينة أوروبية، بإقامة ثلاث مواجهات اليوم في المجموعتين الأولى والثانية في إطار لقاءات الجولة الثانية في المجموعتين. مباريات اليوم فلندا وروسيا 4:00 م بملعب غازبروم أرينا (المجموعة B) تركيا وويلز 7:00م بملعب باكو الأولمبي (المجموعة A) إيطاليا وسويسرا 10:00م بملعب الأوليمبيكو (المجموعة A)

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