شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد مروان ومتولي وهاني من رحلة الأهلي لمواجهة الترجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة الفريق استعداداً للسفر الى تونس لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل برادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمه الاهلي كالتالي: محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر ابراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلى لطفي وعمرو السوليه وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.

وتتوجه بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى تونس عصر اليوم، وينضم على معلول واليو ديانج والتر بواليا لبعثة الفريق في تونس.

وخرج من القائمة كل من مروان محسن ومحمود متولي ومحمد هاني.