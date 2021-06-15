شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل إلى تونس لمواجهة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، إلى مطار قرطاج بتونس بعد رحلة طيران استغرقت ٣ ساعات ونصف.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة اللاعبين استعداداً للسفر إلى تونس وجاءت، كالتالي:

محمد الشناوي، ومحمود وحيد، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمود كهربا، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلى لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة، وسعد سمير، وعلي معلول، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي، ومصطفى شوبير.

ومن المقرر أن ينضم إلى بعثة الفريق في تونس الثلاثي؛ علي معلول وأليو ديانج والتر بواليا، بعد انتهاء ارتباطاتهم الدولية مع منتخبات بلادهم.