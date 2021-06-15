بعثة الأهلي تصل إلى تونس لمواجهة الترجي

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل إلى تونس لمواجهة الترجي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، إلى مطار قرطاج بتونس بعد رحلة طيران استغرقت ٣ ساعات ونصف.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة اللاعبين استعداداً للسفر إلى تونس وجاءت، كالتالي:
محمد الشناوي، ومحمود وحيد، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمود كهربا، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلى لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة، وسعد سمير، وعلي معلول، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي، ومصطفى شوبير.
ومن المقرر أن ينضم إلى بعثة الفريق في تونس الثلاثي؛ علي معلول وأليو ديانج والتر بواليا، بعد انتهاء ارتباطاتهم الدولية مع منتخبات بلادهم.