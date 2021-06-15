شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وادى يقود هجوم بيراميدز أمام سموحة.. وعبد الله السعيد احتياطيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سموحة في الدوري الممتاز، حيث يحل سموحة ضيفا على نادي بيراميدز باستاد الدفاع الجوي في السابعة من مساء الثلاثاء في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز .

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: عبد الله بكري - علي جبر - محمد حمدي - عمر جابر

خط الوسط: إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - طارق طه - أسامة جلال - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمد الجباس - إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود عبد القادر.

يحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة.

ويحتل سموحة المركز الرابع برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.