شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يصدم بيراميدز بثنائية مثيرة في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سموحة في انهاء الشوط الأول لصالحه أمام نظيره بيراميدز بالتقدم بهدفين نظيفين ، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز .

وتمكن أحمد عبد القادر لاعب سموحة في استغلال خطأ دفاعي لعلي جبر مدافع بيراميدز لينفرد بشريف اكرامي حارس مرمي الفريق ويتمكن من مرواغته واحراز الهدف الأول في الدقيقة 3 ، وقبل نهاية الشوط الأول عزز مصطفي فتحي تقدم الفريق السكندري بالهدف الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة استغلها مصطفي فتحي لإحراز الهدف الثاني .

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة.

ويحتل سموحة المركز الرابع برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: عبد الله بكري - علي جبر - محمد حمدي - عمر جابر

خط الوسط: إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - طارق طه - أسامة جلال - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمد الجباس - إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود عبد القادر.

وجاء تشكيل سموحة ..

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم، محمود عزت، خالد عبدالفتاح، أحمد حمدي

الوسط: أحمد حمص، محمد حليمو، محمد كناريا، أحمد عبدالقادر

الهجوم: عبدالكبير الوادي، مصطفى فتحي، ديريك نسيبامبي