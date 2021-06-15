شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. جلسة سريعة مع أحداد وفتوح يظهر وتدريب الحراس على الارتقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق على هامش المران مساء اليوم الثلاثاء بملعب النادي من أجل الاطمئنان على حالته الطبية.

ويعاني أحداد من الإصابة في أنكل القدم، ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل تجهيزه للفترة المقبلة، وحرص كارتيرون على الإطمئنان على الحالة الصحية للاعب.

كما خاض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق جزءا من التدريبات الجماعية بالمران، واكتفى بالمشاركة في نصف التدريبات بسبب شعوره بآلام في القدم، حيث فضل الجهاز الطبي للزمالك منحه راحة.

من ناحية أخرى وركز الجهاز الفني خلال المران على أداء بعض التدريبات الفنية المختلفة، وتنوع الأسلوب التدريبي للجهاز الفني للزمالك خلال المران بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، وأداء تدريبات بالكرة، والتسديد بين الحواجز، وتخطي الكرة من شبكة لعبة الكرة الطائرة.

كما ركز البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس المرمى على تدريب حراس الفريق على الارتقاء للكرات العالية، وقام أوليفيرا بإرسال الكرات العالية على أن يحاول الحارس الوصول لها قبل الحراس الآخرين.

ويخوض رباعي حراسة مرمى الزمالك محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد قنديل تدريبات الحراس تحت قيادة أوليفيرا.

وشهدت تدريبات الفريق ظهور 12 لاعبا من فرق قطاع الناشئين، وهم محمد قنديل حارس مرمى فريق 99 ومحمد حسام بيسو وسيف فاروق جعفر وأسامة فيصل وحسين فيصل وحاتم سكر ورضا محمد وحسام عبد المجيد وياسين سيد مرعي وحمدي علاء وحسام أشرف ويوسف أسامة نبيه.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ويتصدر الزمالك مسابقة الدوري العام برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلالا الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.