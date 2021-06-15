شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يقود جلسات تحفيزية لحث لاعبي الأهلي على تخطي الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد محمد الشناوي قائد الأهلي واللاعبين القدامى في صفوف الفريق مثل وليد سليمان وأيمن أشرف وسعد سمي ورامي ربيعة وعمرو السولية مع لاعبي الأهلي من أجل تحفيزهم على تقديم أداء قوي أمام الترجي التونسي في موقعة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب حمادي العقربي برادس يوم السبت المقبل.

ويرغب الشناوي وكبار الأهلي في تحفيز اللاعبين على تقديم مستوى مشرف واللعب على تحقيق الفوز خار الأرض أو تحقيق نتيجة التعادل على أقل تقدير، على أن يتم حسم الصعود للمباراة النهائية من دوري الأبطال في مباراة الإياب بالقاهرة يوم 26 يونيو الجاري على ملعب "الأهلي والسلام".

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، مطار القاهرة في طريقها إلى تونس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة اللاعبين؛ استعدادا للسفر إلى تونس وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمود كهربا ومحمد شريف، ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات، وأليو ديانج وعلى لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.

وينضم إلى بعثة الفريق في تونس الثلاثي؛ علي معلول وأليو ديانج والتر بواليا، بعد انتهاء ارتباطاتهم الدولية مع منتخبات بلادهم.