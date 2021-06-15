شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. طلائع الجيش يتقدم على الإنتاج بثنائية في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق طلائع الجيش على نظيرة الإنتاج الحربى بهدفيم مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاءت الأهداف عن طريق كل من ناصر منسى ومحمد بازوكا بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 10 و 13 .

وأستحوذ فريق طلائع الجيش على مجريات الشوط منذ الدقائق الأولى حيث جاءت المحاولات عن طريق أحمد سمير و عمرو جمال ولكن لم يكتب لها النجاح .

وجاء تشكيل الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى كالتالى :

في حراسة المرمى .. أحمد بوسكا

في خط الدفاع .. أحمد على ، محمد عبد الفتاح ، محمد بازوكا ، على فتحى

في خط الوسط .. علاء سلامة ، محمد سوسته ، محمد الشبينى ، محمد رمضان

في الهجوم .. محمد طلعت ، محمود رجب

بينما جاء تشكيل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى يضم كل من في حراسة المرمى .. محمد بسام

في خط الدفاع .. على الفيل ، أحمد علاء ، محمد ناصف ، حسن مجدى

في خط الوسط .. إسلام محارب ، عمرو السيسى ، مهند لاشين ، أحمد سمير

في الهجوم .. ناصر منسى ، عمرو جمال