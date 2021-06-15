شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة لـ"الخليج 365" : نمت في فندق يوم خسارة الـ 6-1 واستسهال أوتوفيستر للمباراة سر الهزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل جمال حمزة، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، ضيفا علي ”الخليج 365”، لإجراء حوار صريح وساخن تضمن الحديث في كافة الملفات الشائكة.

وتحدث جمال حمزة، خلال حواره التليفزيوني مع ”الخليج 365”، عن أصعب مباراة قمة مرت عليه طوال فترة لعبه في صفوف نادي الزمالك، والتي كانت من نصيب المباراة الشهيرة التي انتهت بخسارة الأبيض 6-1.

وروي جمال حمزة تفاصيل الساعات التي تلت مباراة القمة ولما أضطر للمبيت في أحد الفنادق وعدم التواجد في منزله بهذه الليلة، وكذلك السر وراء خسارة اللقاء بهذه النتيجة الغير متوقعة.

جمال حمزة يملك مشوارا متألقا مع القلعة البيضاء، حيث انضم لقطاع الناشئين بالزمالك عام 1995، فيما تم تصعيده للفريق الأول عام 1999، ولعب له لمدة 9 مواسم حتى عام 2009، شارك خلالها فى أكثر من 150 مباراة، وأحرز 75 هدفا من بينها 50 هدفا فى الدورى .

جمال حمزة أكثر لاعبى القلعة البيضاء حصولا على ركلات جزاء برصيد 18 ركلة فى كل البطولات مع الفارس الأبيض، فضلا عن كونه خامس هدافى القلعة البيضاء عبر التاريخ.