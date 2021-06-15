اخبار الرياضه

مصطفي فتحي يعزز تقدم سموحة بهدف ثاني أمام بيراميدز .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي فتحي يعزز تقدم سموحة بهدف ثاني أمام بيراميدز .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

نجح مصطفي فتحي  لاعب سموحة في تسجيل الهدف القاني لفريقه أمام  نادي بيراميدز في الدقيقة 43  ، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز ، ليتقدم الفريق السكندري بهدفين نظيفين قبل نهاية الشوط الأول .

 

 

 

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي

 

حراسة المرمى: شريف إكرامي

 

خط الدفاع: عبد الله بكري - علي جبر - محمد حمدي - عمر جابر

 

خط الوسط: إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة

 

خط الهجوم: محمود وادي

 

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - طارق طه - أسامة جلال - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمد الجباس - إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود عبد القادر.

 

وجاء تشكيل سموحة ..

 

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم، محمود عزت، خالد عبدالفتاح، أحمد حمدي

الوسط: أحمد حمص، محمد حليمو، محمد كناريا، أحمد عبدالقادر

الهجوم: عبدالكبير الوادي، مصطفى فتحي، ديريك نسيبامبي

 

 

يحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة.

 

ويحتل سموحة المركز الرابع برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا