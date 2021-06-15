شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي فتحي يعزز تقدم سموحة بهدف ثاني أمام بيراميدز .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح مصطفي فتحي لاعب سموحة في تسجيل الهدف القاني لفريقه أمام نادي بيراميدز في الدقيقة 43 ، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز ، ليتقدم الفريق السكندري بهدفين نظيفين قبل نهاية الشوط الأول .

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: عبد الله بكري - علي جبر - محمد حمدي - عمر جابر

خط الوسط: إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - طارق طه - أسامة جلال - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمد الجباس - إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود عبد القادر.

وجاء تشكيل سموحة ..

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم، محمود عزت، خالد عبدالفتاح، أحمد حمدي

الوسط: أحمد حمص، محمد حليمو، محمد كناريا، أحمد عبدالقادر

الهجوم: عبدالكبير الوادي، مصطفى فتحي، ديريك نسيبامبي

يحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة.

ويحتل سموحة المركز الرابع برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.