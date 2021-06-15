شكرا لقرائتكم خبر عن المغالاة المادية تقف أمام عودة كريم هنداوى ليد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن مفاوضات عودة كريم هنداوى حارس مرمى منتخب اليد إلى صفوف الزمالك أصبحت فى مهب الريح بسبب مغالاة اللاعب فى القيمة المادية ، حيث يسعى مسئولو اللجنة المؤقتة للزمالك خلال الفترة الحالية إلى إنهاء مستحقات اللاعبين و التجديد للأساسيين قبل ضم أى صفقة أخرى بعد اتمام التعاقد مع سيف الدرع .

نجحت اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب فى الحصول على توقيع سيف الدرع قادما من هليوبوليس لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء .

يأتى التعاقد مع سيف الدرع وفقا لرغبة جهاز الزمالك و وغبة اللاعب بالرغم من فتح النادى الأهلى خطوط اتصال لضمه ، فيما تم تجديد عقود الثلاثى وسام نوار وأحمد مؤمن صفا (دودو) وأحمد حسام لمدة موسمين.

من جانبه كشف خالد فتحى المكلف من قبل اللجنة المؤقتة لنادى الزمالك بإنهاء كافة شئون التجديد و التعاقدات و مستحقات لاعبى فريق كرة اليد إستعدادا للموسم الجديد على عقد جلسة مع حسين لبيب رئيس اللجنة لحسم ملف الجهاز الفنى للفريق الأبيض سواء بإستمرار حسين زكى أو تعيين مدير فنى جديد.

ورفض حسين زكى المدير الفنى للفريق الأول لكرة اليد بالزمالك، عرضين من أندية ليبية وإماراتية من أجل حسم مصير الاستمرار مع الفريق الأبيض أولا من قبل اللجنة المؤقتة أو توجيه الشكر فى حالة الرغبة فى تعيين جهاز فنى جديد.