شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يكشف سر عقوبة كارتيرون ضد عبد الله جمعة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، توقيع عقوبة على عبد الله جمعة لاعب الفريق، مؤكدا في تصريح خاص للموقع الرسمي للنادي أن العقوبة تأتي بسبب عدم الالتزام ببعض الأمور المتفق عليها مسبقا داخل الفريق.

وحرص ”الخليج 365” علي التواصل مع مصدر مطلع داخل الزمالك لمعرفة سر توقيع كارتيرون عقوبة تجاه عبد الله جمعة وإعلانها عبر الموقع الرسمي للنادي وعدم الاكتفاء بتوقيع العقوبة بشكل سري كما هو متفق عليه.

كشف المصدر أن عبد الله جمعة تغيب لمدة يومان عن التدريبات الجماعية للزمالك، دون الحصول علي أذن من الجهاز الفني بقيادة كارتيرون، مما تسبب في غضب المدرب الفرنسي بشدة ليقرر توقيع عقوبة علي اللاعب وإعلانها بشكل رسمي ليزيد من الانضباط والتركيز داخل الفريق ومنع تكرار هذا التصرف من جانب أي لاعب آخر.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في إطار الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم الثلاثاء ظهور 12 لاعبا من فرق قطاع الناشئين، حيث قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مشاركة اللاعبين في تدريبات الفريق الأول لمنحهم الخبرات.

ويشارك في التدريبات كل من: محمد قنديل حارس مرمى فريق 99 ومحمد حسام بيسو وسيف فاروق جعفر وأسامة فيصل وحسين فيصل وحاتم سكر ورضا محمد وحسام عبد المجيد وياسين سيد مرعي وحمدي علاء وحسام أشرف ويوسف أسامة نبيه.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ويتصدر الزمالك مسابقة الدوري العام برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلالا الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.