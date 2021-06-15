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الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا غدًا استعدادا لأسوان.. وتدريبات خاصة للونش وعواد

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القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الدخول في معسكر مغلق بعد خوض الفريق تدريباته غدا الأربعاء استعدادا لمباراة أسوان. 

 

ويخوض الفريق الأبيض تدريباته عصر الغد على أن يدخل بعدها الفريق معسكر مغلقا استعدادا لمباراة أسوان المقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

 

وحرص محمد عواد حارس مرمى الفريق على خوض تدريبات منفردة بعد انتهاء التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الثلاثاء بملعب النادي، وقام عواد بتنفيذ جزء تدريبي بالتصدي للكرات الثابتة من  محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أشرف روقا لاعبي الفريق.

 

كما أدى محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق بعد نهاية التدريبات الجماعية، وشارك الونش في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي اليوم، ثم أدى تدريبات تأهيلية خاصة.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ويتصدر الزمالك مسابقة الدوري العام برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلالا الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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